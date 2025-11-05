Direktoryo ng mga Kumpanya
Duck Creek Technologies Manager ng Inhinyeryang Software Sahod sa New York City Area

Ang median na Manager ng Inhinyeryang Software kompensasyon in New York City Area package sa Duck Creek Technologies ay umabot sa $220K bawat year. Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng Duck Creek Technologies. Huling na-update: 11/5/2025

Gitna ng Pakete
company icon
Duck Creek Technologies
Software Engineering Manager
Bridgewater, NJ
Kabuuan bawat taon
$220K
Antas
-
Pangunahing Sahod
$190K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$30K
Mga taon sa kumpanya
17 Mga Taon
Mga taon ng karanasan
17 Mga Taon
Ang pinakamataas na sahod package na naiulat para sa Manager ng Inhinyeryang Software sa Duck Creek Technologies in New York City Area ay may taunang kabuuang bayad na $227,000. Kasama dito ang basic salary pati na rin ang mga potensyal na stock compensation at bonus.
Ang median na taunang kabuuang bayad na naiulat sa Duck Creek Technologies para sa Manager ng Inhinyeryang Software role in New York City Area ay $220,000.

