DSV Analista ng Data Sahod sa Warsaw Metropolitan Area

Ang average na Analista ng Data kabuuang kompensasyon in Warsaw Metropolitan Area sa DSV ay mula PLN 61.3K hanggang PLN 87.1K bawat year. Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng DSV. Huling na-update: 11/5/2025

Karaniwang Kabuuang Kompensasyon

PLN 69.4K - PLN 79K
Poland
Karaniwang Range
Posibleng Range
PLN 61.3KPLN 69.4KPLN 79KPLN 87.1K
Karaniwang Range
Posibleng Range

Ano ang mga antas ng karera sa DSV?

Mga Madalas na Tanong

Ang pinakamataas na sahod package na naiulat para sa Analista ng Data sa DSV in Warsaw Metropolitan Area ay may taunang kabuuang bayad na PLN 87,111. Kasama dito ang basic salary pati na rin ang mga potensyal na stock compensation at bonus.
Ang median na taunang kabuuang bayad na naiulat sa DSV para sa Analista ng Data role in Warsaw Metropolitan Area ay PLN 61,273.

