DSS Konsultant sa Pamamahala Sahod

Ang average na Konsultant sa Pamamahala kabuuang kompensasyon in United Arab Emirates sa DSS ay mula AED 343K hanggang AED 498K bawat year. Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng DSS. Huling na-update: 10/31/2025

Karaniwang Kabuuang Kompensasyon

AED 389K - AED 452K
United Arab Emirates
Karaniwang Range
Posibleng Range
AED 343KAED 389KAED 452KAED 498K
Karaniwang Range
Posibleng Range

Ano ang mga antas ng karera sa DSS?

Mga Madalas na Tanong

Ang pinakamataas na sahod package na naiulat para sa Konsultant sa Pamamahala sa DSS in United Arab Emirates ay may taunang kabuuang bayad na AED 498,279. Kasama dito ang basic salary pati na rin ang mga potensyal na stock compensation at bonus.
Ang median na taunang kabuuang bayad na naiulat sa DSS para sa Konsultant sa Pamamahala role in United Arab Emirates ay AED 343,352.

