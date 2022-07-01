Direktoryo ng mga Kumpanya
DSS Mga Sweldo

Ang sahod ng DSS ay mula $40,707 sa kabuuang kompensasyon bawat taon para sa isang Human Resources in Spain sa mababang hanay hanggang $180,900 para sa isang Technical Program Manager in United States sa mataas na hanay. Ang Levels.fyi ay nagitipon ng anonymous at verified na mga sweldo mula sa kasalukuyan at dating empleyado ng DSS. Huling na-update: 10/14/2025

$160K

Inhinyero ng Software
Median $100K
Claims Adjuster
$50.6K
Human Resources
$40.7K

Konsultant sa Pamamahala
$115K
Mechanical Engineer
$108K
Technical Program Manager
$181K
Mga Madalas na Tanong

Ang pinakamataas na sahod na naiulat sa DSS ay Technical Program Manager at the Common Range Average level na may taunang kabuuang bayad na $180,900. Kasama dito ang basic salary pati na rin ang mga potensyal na stock compensation at bonus.
Ang median na taunang kabuuang bayad na naiulat sa DSS ay $104,250.

Iba pang Resources