DSM-Firmenich
DSM-Firmenich Manager ng Proyekto Sahod

Ang average na Manager ng Proyekto kabuuang kompensasyon in Netherlands sa DSM-Firmenich ay mula €62.9K hanggang €87.9K bawat year. Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng DSM-Firmenich. Huling na-update: 10/31/2025

Karaniwang Kabuuang Kompensasyon

€68.2K - €82.6K
Netherlands
Karaniwang Range
Posibleng Range
€62.9K€68.2K€82.6K€87.9K
Karaniwang Range
Posibleng Range

Ano ang mga antas ng karera sa DSM-Firmenich?

Mga Madalas na Tanong

Ang pinakamataas na sahod package na naiulat para sa Manager ng Proyekto sa DSM-Firmenich in Netherlands ay may taunang kabuuang bayad na €87,948. Kasama dito ang basic salary pati na rin ang mga potensyal na stock compensation at bonus.
Ang median na taunang kabuuang bayad na naiulat sa DSM-Firmenich para sa Manager ng Proyekto role in Netherlands ay €62,928.

