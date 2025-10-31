DRW Inhinyero ng Software Sahod

Ang Inhinyero ng Software kompensasyon in United States sa DRW ay mula $203K bawat year para sa L2 hanggang $387K bawat year para sa L5. Ang median na yearng kompensasyon in United States package ay umabot sa $259K. Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng DRW. Huling na-update: 10/31/2025
Pangalan ng Antas
Kabuuan
Base
Stock
Bonus
L2
$203K
$168K
$4.4K
$29.9K
L3
$234K
$165K
$0
$69.1K
L4
$282K
$203K
$0
$78.8K
L5
$387K
$218K
$0
$169K
Kumpanya
Pangalan ng Antas
Mga Taon ng Karanasan
Kabuuang Kompensasyon
