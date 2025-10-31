Direktoryo ng mga Kumpanya
DRW
DRW Inhinyero ng Hardware Sahod

Ang average na Inhinyero ng Hardware kabuuang kompensasyon in Canada sa DRW ay mula CA$215K hanggang CA$293K bawat year. Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng DRW. Huling na-update: 10/31/2025

Karaniwang Kabuuang Kompensasyon

CA$230K - CA$278K
Canada
Karaniwang Range
Posibleng Range
CA$215KCA$230KCA$278KCA$293K
Karaniwang Range
Posibleng Range

Ano ang mga antas ng karera sa DRW?

Mga Madalas na Tanong

Ang pinakamataas na sahod package na naiulat para sa Inhinyero ng Hardware sa DRW in Canada ay may taunang kabuuang bayad na CA$292,894. Kasama dito ang basic salary pati na rin ang mga potensyal na stock compensation at bonus.
Ang median na taunang kabuuang bayad na naiulat sa DRW para sa Inhinyero ng Hardware role in Canada ay CA$214,621.

