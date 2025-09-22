Druva Inhinyero ng Software Sahod

Ang Inhinyero ng Software kompensasyon in India sa Druva ay mula ₹2.59M bawat year para sa Staff Software Engineer hanggang ₹6.68M bawat year para sa Principal Software Engineer. Ang median na yearng kompensasyon in India package ay umabot sa ₹4.59M. Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng Druva. Huling na-update: 9/22/2025
Pangalan ng Antas
Kabuuan
Base
Stock
Bonus
Software Engineer
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Staff Software Engineer
₹2.59M
₹2.36M
₹191K
₹29.9K
Senior Staff Software Engineer
₹5.07M
₹4.32M
₹373K
₹378K
Principal Software Engineer
₹6.68M
₹5.71M
₹533K
₹437K
Kumpanya
Pangalan ng Antas
Mga Taon ng Karanasan
Kabuuang Kompensasyon
