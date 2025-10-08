Dropbox Cloud Security Architect Sahod

Ang Cloud Security Architect kompensasyon in United States sa Dropbox ay mula $280K bawat year para sa IC2 hanggang $621K bawat year para sa IC5. Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng Dropbox. Huling na-update: 10/8/2025
Pangalan ng Antas
Kabuuan
Base
Stock ()
Bonus
IC1
$ --
$ --
$ --
$ --
IC2
$280K
$178K
$85.6K
$16K
IC3
$365K
$210K
$123K
$31.6K
IC4
$398K
$216K
$129K
$52.6K
Kumpanya
Pangalan ng Antas
Mga Taon ng Karanasan
Kabuuang Kompensasyon
|Walang nahanap na sahod
25%
TAON 1
25%
TAON 2
25%
TAON 3
25%
TAON 4
Sa Dropbox, ang RSUs ay sumusunod sa 4-taong iskedyul ng vesting:
25% nag-vest sa 1st-TAON (6.25% quarterly)
25% nag-vest sa 2nd-TAON (6.25% quarterly)
25% nag-vest sa 3rd-TAON (6.25% quarterly)
25% nag-vest sa 4th-TAON (6.25% quarterly)