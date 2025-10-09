DP World Inhinyero ng Software Sahod

Ang Inhinyero ng Software kompensasyon in India sa DP World ay mula ₹2.22M bawat year para sa SDE hanggang ₹4.99M bawat year para sa Group SDE 2. Ang median na yearng kompensasyon in India package ay umabot sa ₹4.1M. Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng DP World. Huling na-update: 10/9/2025
Pangalan ng Antas
Kabuuan
Base
Stock
Bonus
SDE
₹2.22M
₹2.01M
₹0
₹209K
Group SDE 1
₹3.16M
₹2.88M
₹0
₹281K
Group SDE 2
₹4.99M
₹4.49M
₹0
₹502K
Group Senior SDE
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Kumpanya
Pangalan ng Antas
Mga Taon ng Karanasan
Kabuuang Kompensasyon
