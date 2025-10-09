Direktoryo ng mga Kumpanya
DP World Data Analyst Sahod

Ang average na Data Analyst kabuuang kompensasyon in India sa DP World ay mula ₹3.28M hanggang ₹4.68M bawat year. Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng DP World. Huling na-update: 10/9/2025

Karaniwang Kabuuang Kompensasyon

₹3.76M - ₹4.4M
India
Karaniwang Range
Posibleng Range
₹3.28M₹3.76M₹4.4M₹4.68M
Karaniwang Range
Posibleng Range

₹14M

Ano ang mga antas ng karera sa DP World?

Mga Madalas na Tanong

Hæstlaunaði launapakkinn fyrir Data Analyst hjá DP World in India er árleg heildarlaun upp á ₹4,675,682. Þetta felur í sér grunnlaun ásamt hugsanlegum hlutabréfabótum og bónusum.
Miðgildi árlegra heildarbóta hjá DP World fyrir Data Analyst hlutverkið in India er ₹3,276,974.

