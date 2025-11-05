Dotdash Meredith Inhinyero ng Software Sahod sa Canada

Ang Inhinyero ng Software kompensasyon in Canada sa Dotdash Meredith ay mula CA$48.3K bawat year para sa Software Engineer 1 hanggang CA$113K bawat year para sa Software Engineer 2. Ang median na yearng kompensasyon in Canada package ay umabot sa CA$84.5K. Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng Dotdash Meredith. Huling na-update: 11/5/2025
Pangalan ng Antas
Kabuuan
Base
Stock
Bonus
Software Engineer 1
CA$48.3K
CA$48.3K
CA$0
CA$0
Software Engineer 2
CA$113K
CA$111K
CA$0
CA$2.5K
Senior Software Engineer 1
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
Senior Software Engineer 2
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
Kumpanya
Pangalan ng Antas
Mga Taon ng Karanasan
Kabuuang Kompensasyon
Walang nahanap na sahod
