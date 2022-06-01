Domino Data Lab Mga Sweldo

Ang sahod ng Domino Data Lab ay mula $165,825 sa kabuuang kompensasyon bawat taon para sa isang Technical Writer sa mababang hanay hanggang $497,376 para sa isang Manager ng Software Engineering sa mataas na hanay. Ang Levels.fyi ay nagitipon ng anonymous at verified na mga sweldo mula sa kasalukuyan at dating empleyado ng Domino Data Lab. Huling na-update: 10/14/2025
What do Product Managers even do?
Maghanap ng lahat ng sahod sa aming pahina ng kompensasyon o idagdag ang inyong sahod upang makatulong na ma-unlock ang pahina.
25%
TAON 1
25%
TAON 2
25%
TAON 3
25%
TAON 4
Sa Domino Data Lab, ang Mga grant ng stock/equity ay sumusunod sa 4-taong iskedyul ng vesting:
25% nag-vest sa 1st-TAON (25.00% taunan)
25% nag-vest sa 2nd-TAON (2.08% buwanang)
25% nag-vest sa 3rd-TAON (2.08% buwanang)
25% nag-vest sa 4th-TAON (2.08% buwanang)
Bisitahin ang Levels.fyi na komunidad para makipag-ugnayan sa mga empleyado mula sa iba't ibang kumpanya, makakuha ng mga tips sa karera, at marami pang iba.