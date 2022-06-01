Direktoryo ng mga Kumpanya
Domino Data Lab
Domino Data Lab Mga Sweldo

Ang sahod ng Domino Data Lab ay mula $165,825 sa kabuuang kompensasyon bawat taon para sa isang Technical Writer sa mababang hanay hanggang $497,376 para sa isang Manager ng Software Engineering sa mataas na hanay. Ang Levels.fyi ay nagitipon ng anonymous at verified na mga sweldo mula sa kasalukuyan at dating empleyado ng Domino Data Lab. Huling na-update: 10/14/2025

$160K

Inhinyero ng Software
Median $208K
Manager ng Produkto
Median $240K
Siyentipiko ng Data
$247K

Financial Analyst
$229K
Disenyor ng Produkto
$191K
Recruiter
$229K
Manager ng Software Engineering
$497K
Solution Architect
$171K
Technical Writer
$166K
Hindi mo makita ang inyong posisyon?

Maghanap ng lahat ng sahod sa aming pahina ng kompensasyon o idagdag ang inyong sahod upang makatulong na ma-unlock ang pahina.


Iskedyul ng Vesting

25%

TAON 1

25%

TAON 2

25%

TAON 3

25%

TAON 4

Sa Domino Data Lab, ang Mga grant ng stock/equity ay sumusunod sa 4-taong iskedyul ng vesting:

  • 25% nag-vest sa 1st-TAON (25.00% taunan)

  • 25% nag-vest sa 2nd-TAON (2.08% buwanang)

  • 25% nag-vest sa 3rd-TAON (2.08% buwanang)

  • 25% nag-vest sa 4th-TAON (2.08% buwanang)

Mga Madalas na Tanong

Ang pinakamataas na sahod na naiulat sa Domino Data Lab ay Manager ng Software Engineering at the Common Range Average level na may taunang kabuuang bayad na $497,376. Kasama dito ang basic salary pati na rin ang mga potensyal na stock compensation at bonus.
Ang median na taunang kabuuang bayad na naiulat sa Domino Data Lab ay $228,850.

