Direktoryo ng mga Kumpanya
DNSFilter
Nagtatrabaho Dito? I-claim ang Inyong Kumpanya
    Levels FYI Logo
  • Sahod
  • Siyentipiko ng Data

  • Lahat ng Siyentipiko ng Data na Sahod

DNSFilter Siyentipiko ng Data Sahod

Ang average na Siyentipiko ng Data kabuuang kompensasyon in United States sa DNSFilter ay mula $247K hanggang $359K bawat year. Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng DNSFilter. Huling na-update: 9/25/2025

Karaniwang Kabuuang Kompensasyon

$280K - $325K
United States
Karaniwang Range
Posibleng Range
$247K$280K$325K$359K
Karaniwang Range
Posibleng Range

Kailangan lang namin ng 3 pa Siyentipiko ng Data mga submissions sa DNSFilter para ma-unlock!

Mag-imbita ng mga kaibigan at komunidad mo para magdagdag ng mga sahod nang anonymous sa loob lang ng 60 segundo. Mas maraming data ay nangangahulugang mas magandang insights para sa mga job seeker tulad mo at sa aming komunidad!

💰 Tingnan Lahat Mga Sahod

💪 Mag-contribute Ang Inyong Sahod

$160K

Magkaroon ng Tamang Sahod, Hindi Maging Biktima

Nakipag-negosasyon kami sa libu-libong alok at palaging nakakamit ang $30K+ (minsan $300K+) na pagtaas. Ipanegosasyon ang inyong sahod o ang inyong resume ay pasurihin ng mga tunay na eksperto - mga recruiter na ginagawa ito araw-araw.


Mag-ambag
Ano ang mga antas ng karera sa DNSFilter?

Makakuha ng Verified na mga Sahod sa inyong Inbox

Mag-subscribe sa verified na Siyentipiko ng Data mga alok.Makatanggap kayo ng detalyadong breakdown ng compensation sa email. Matuto pa

Ang site na ito ay protektado ng reCAPTCHA at ng Google Privacy Policy at Terms of Service ay naaangkop.

Mga Madalas na Tanong

The highest paying salary package reported for a Siyentipiko ng Data at DNSFilter in United States sits at a yearly total compensation of $358,589. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at DNSFilter for the Siyentipiko ng Data role in United States is $247,095.

Itinampok na Trabaho

    Walang itinampok na trabaho para sa DNSFilter

Kaugnay na mga Kumpanya

  • PayPal
  • Apple
  • Uber
  • Tesla
  • Roblox
  • Tingnan lahat ng kumpanya ➜

Iba pang Resources