Direktoryo ng mga Kumpanya
DISCO Corporation
Nagtatrabaho Dito? I-claim ang Inyong Kumpanya

DISCO Corporation Mga Sweldo

Ang sahod ng DISCO Corporation ay mula $31,725 sa kabuuang kompensasyon bawat taon para sa isang Electrical Engineer in Malaysia sa mababang hanay hanggang $36,950 para sa isang Customer Service in Taiwan sa mataas na hanay. Ang Levels.fyi ay nagitipon ng anonymous at verified na mga sweldo mula sa kasalukuyan at dating empleyado ng DISCO Corporation. Huling na-update: 10/12/2025

$160K

Magkaroon ng Tamang Sahod, Hindi Maging Biktima

Nakipag-negosasyon kami sa libu-libong alok at palaging nakakamit ang $30K+ (minsan $300K+) na pagtaas. Ipanegosasyon ang inyong sahod o ang inyong resume ay pasurihin ng mga tunay na eksperto - mga recruiter na ginagawa ito araw-araw.

Customer Service
$36.9K
Electrical Engineer
$31.7K
Hindi mo makita ang inyong posisyon?

Maghanap ng lahat ng sahod sa aming pahina ng kompensasyon o idagdag ang inyong sahod upang makatulong na ma-unlock ang pahina.


Mga Madalas na Tanong

Ang pinakamataas na sahod na naiulat sa DISCO Corporation ay Customer Service at the Common Range Average level na may taunang kabuuang bayad na $36,950. Kasama dito ang basic salary pati na rin ang mga potensyal na stock compensation at bonus.
Ang median na taunang kabuuang bayad na naiulat sa DISCO Corporation ay $34,337.

Itinampok na Trabaho

    Walang itinampok na trabaho para sa DISCO Corporation

Kaugnay na mga Kumpanya

  • Metapack
  • Liferay
  • Maersk
  • Viacom18
  • Qisda
  • Tingnan lahat ng kumpanya ➜

Iba pang Resources