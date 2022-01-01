DISCO Corporation Mga Sweldo

Ang sahod ng DISCO Corporation ay mula $31,725 sa kabuuang kompensasyon bawat taon para sa isang Electrical Engineer in Malaysia sa mababang hanay hanggang $36,950 para sa isang Customer Service in Taiwan sa mataas na hanay. Ang Levels.fyi ay nagitipon ng anonymous at verified na mga sweldo mula sa kasalukuyan at dating empleyado ng DISCO Corporation. Huling na-update: 10/12/2025
