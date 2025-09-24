Direktoryo ng mga Kumpanya
Direct Line Group
Direct Line Group Data Science Manager Sahod

Ang average na Data Science Manager kabuuang kompensasyon in United Kingdom sa Direct Line Group ay mula £119K hanggang £173K bawat year. Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng Direct Line Group. Huling na-update: 9/24/2025

Karaniwang Kabuuang Kompensasyon

£135K - £157K
United Kingdom
Karaniwang Range
Posibleng Range
£119K£135K£157K£173K
Karaniwang Range
Posibleng Range

£121K

Ano ang mga antas ng karera sa Direct Line Group?

Mga Madalas na Tanong

Ang pinakamataas na sahod package na naiulat para sa Data Science Manager sa Direct Line Group in United Kingdom ay may taunang kabuuang bayad na £173,276. Kasama dito ang basic salary pati na rin ang mga potensyal na stock compensation at bonus.
Ang median na taunang kabuuang bayad na naiulat sa Direct Line Group para sa Data Science Manager role in United Kingdom ay £119,400.

