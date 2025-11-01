Direktoryo ng mga Kumpanya
Digitech Computer
Digitech Computer Siyentipiko ng Data Sahod

Ang average na Siyentipiko ng Data kabuuang kompensasyon in Switzerland sa Digitech Computer ay mula CHF 132K hanggang CHF 181K bawat year. Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng Digitech Computer. Huling na-update: 11/1/2025

Karaniwang Kabuuang Kompensasyon

CHF 142K - CHF 171K
Switzerland
Karaniwang Range
Posibleng Range
CHF 132KCHF 142KCHF 171KCHF 181K
Karaniwang Range
Posibleng Range

Ano ang mga antas ng karera sa Digitech Computer?

Mga Madalas na Tanong

Ang pinakamataas na sahod package na naiulat para sa Siyentipiko ng Data sa Digitech Computer in Switzerland ay may taunang kabuuang bayad na CHF 180,594. Kasama dito ang basic salary pati na rin ang mga potensyal na stock compensation at bonus.
Ang median na taunang kabuuang bayad na naiulat sa Digitech Computer para sa Siyentipiko ng Data role in Switzerland ay CHF 132,332.

Iba pang Resources