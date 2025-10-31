Direktoryo ng mga Kumpanya
Digital Workforce
Digital Workforce Konsultant sa Pamamahala Sahod

Ang average na Konsultant sa Pamamahala kabuuang kompensasyon in Finland sa Digital Workforce ay mula €93.2K hanggang €133K bawat year. Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng Digital Workforce. Huling na-update: 10/31/2025

Karaniwang Kabuuang Kompensasyon

€107K - €125K
Finland
Karaniwang Range
Posibleng Range
€93.2K€107K€125K€133K
Karaniwang Range
Posibleng Range

Mga Madalas na Tanong

Ang pinakamataas na sahod package na naiulat para sa Konsultant sa Pamamahala sa Digital Workforce in Finland ay may taunang kabuuang bayad na €132,976. Kasama dito ang basic salary pati na rin ang mga potensyal na stock compensation at bonus.
Ang median na taunang kabuuang bayad na naiulat sa Digital Workforce para sa Konsultant sa Pamamahala role in Finland ay €93,197.

