Dialogue Mga Sweldo

Ang sahod ng Dialogue ay mula $54,639 sa kabuuang kompensasyon bawat taon para sa isang Data Analyst sa mababang hanay hanggang $97,875 para sa isang Inhinyero ng Software sa mataas na hanay. Ang Levels.fyi ay nagitipon ng anonymous at verified na mga sweldo mula sa kasalukuyan at dating empleyado ng Dialogue. Huling na-update: 10/11/2025

$160K

Inhinyero ng Software
Median $97.9K

Backend Software Inhinyero

Data Analyst
$54.6K
Siyentipiko ng Data
$59.7K

What do Product Managers even do?

Like seriously, most of them have 0 technical ability. They show up to meetings, and when asked about basic requirements they say "I'll ask leadership" or lean on me to tell them, or give a corporate word salad to get out of the question all together. Then, as the engineer, I'm still left with figuring out the real requirements, socializing them, getting consensus, and implementing it. 

93 57
93 57
Information Technologist (IT)
$87.1K
Disenyor ng Produkto
$76.5K
Manager ng Produkto
$77.3K
Mga Madalas na Tanong

The highest paying role reported at Dialogue is Inhinyero ng Software with a yearly total compensation of $97,875. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Dialogue is $76,896.

