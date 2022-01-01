Direktoryo ng mga Kumpanya
Diageo
Diageo Mga Sweldo

Ang sahod ng Diageo ay mula $23,787 sa kabuuang kompensasyon bawat taon para sa isang Inhinyero ng Software sa mababang hanay hanggang $278,124 para sa isang Information Technologist (IT) sa mataas na hanay. Ang Levels.fyi ay nagitipon ng anonymous at verified na mga sweldo mula sa kasalukuyan at dating empleyado ng Diageo. Huling na-update: 10/11/2025

$160K

Accountant
$33.5K
Financial Analyst
$72.7K
Information Technologist (IT)
$278K

Legal
$38.4K
Marketing
$47.1K
Recruiter
$171K
Sales
$271K
Inhinyero ng Software
$23.8K
Manager ng Software Engineering
$209K
Solution Architect
$89.4K
Mga Madalas na Tanong

