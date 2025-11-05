Deutsche Telekom Inhinyero ng Software Sahod sa Hungary

Ang Inhinyero ng Software kompensasyon in Hungary sa Deutsche Telekom ay mula HUF 12.92M bawat year para sa Software Engineer hanggang HUF 19.62M bawat year para sa Senior Software Engineer. Ang median na yearng kompensasyon in Hungary package ay umabot sa HUF 12.42M. Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng Deutsche Telekom. Huling na-update: 11/5/2025
Pangalan ng Antas
Kabuuan
Base
Stock
Bonus
Junior Software Engineer
HUF --
HUF --
HUF --
HUF --
Software Engineer
HUF 12.92M
HUF 12.4M
HUF 0
HUF 522K
Senior Software Engineer
HUF 19.62M
HUF 18.19M
HUF 0
HUF 1.43M
Lead Software Engineer
HUF --
HUF --
HUF --
HUF --
Kumpanya
Pangalan ng Antas
Mga Taon ng Karanasan
Kabuuang Kompensasyon
|Walang nahanap na sahod
