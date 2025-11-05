Deutsche Telekom Inhinyero ng Software Sahod sa Greece

Ang Inhinyero ng Software kompensasyon in Greece sa Deutsche Telekom ay mula €35.6K bawat year para sa Software Engineer hanggang €26.2K bawat year para sa Lead Software Engineer. Ang median na yearng kompensasyon in Greece package ay umabot sa €29.2K. Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng Deutsche Telekom. Huling na-update: 11/5/2025
Pangalan ng Antas
Kabuuan
Base
Stock
Bonus
Junior Software Engineer
€ --
€ --
€ --
€ --
Software Engineer
€35.6K
€33.4K
€0
€2.3K
Senior Software Engineer
€44.5K
€42K
€0
€2.5K
Lead Software Engineer
€26.2K
€24.7K
€0
€1.4K
Kumpanya
Pangalan ng Antas
Mga Taon ng Karanasan
Kabuuang Kompensasyon
|Walang nahanap na sahod
