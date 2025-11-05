Deutsche Telekom Inhinyero ng Software Sahod sa Germany

Ang Inhinyero ng Software kompensasyon in Germany sa Deutsche Telekom ay mula €41.1K bawat year para sa Junior Software Engineer hanggang €131K bawat year para sa Principal Software Engineer. Ang median na yearng kompensasyon in Germany package ay umabot sa €66.5K. Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng Deutsche Telekom. Huling na-update: 11/5/2025
Pangalan ng Antas
Kabuuan
Base
Stock
Bonus
Junior Software Engineer
€41.1K
€41.1K
€0
€0
Software Engineer
€63.7K
€63.7K
€0
€0
Senior Software Engineer
€85.3K
€85.3K
€0
€0
Lead Software Engineer
€ --
€ --
€ --
€ --
Kumpanya
Pangalan ng Antas
Mga Taon ng Karanasan
Kabuuang Kompensasyon
|Walang nahanap na sahod
