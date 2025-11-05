Direktoryo ng mga Kumpanya
Deutsche Telekom
  • Budapest Metropolitan Area

Deutsche Telekom Inhinyero ng Software Sahod sa Budapest Metropolitan Area

Ang Inhinyero ng Software kompensasyon in Budapest Metropolitan Area sa Deutsche Telekom ay mula HUF 12.62M bawat year para sa Software Engineer hanggang HUF 19.62M bawat year para sa Senior Software Engineer. Ang median na yearng kompensasyon in Budapest Metropolitan Area package ay umabot sa HUF 12.42M. Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng Deutsche Telekom. Huling na-update: 11/5/2025

Karaniwang Kompensasyon Ayon sa Antas
Magdagdag ng KompIkumpara ang mga Antas
Pangalan ng Antas
Kabuuan
Base
Stock
Bonus
Junior Software Engineer
(Entry Level)
HUF --
HUF --
HUF --
HUF --
Software Engineer
HUF 12.62M
HUF 12.21M
HUF 0
HUF 404K
Senior Software Engineer
HUF 19.62M
HUF 18.19M
HUF 0
HUF 1.43M
Lead Software Engineer
HUF --
HUF --
HUF --
HUF --
Magdagdag ng Komp
Pinakabagong mga Pagsusumite ng Sahod
Mga Madalas na Tanong

Ang pinakamataas na sahod package na naiulat para sa Inhinyero ng Software sa Deutsche Telekom in Budapest Metropolitan Area ay may taunang kabuuang bayad na HUF 22,558,597. Kasama dito ang basic salary pati na rin ang mga potensyal na stock compensation at bonus.
Ang median na taunang kabuuang bayad na naiulat sa Deutsche Telekom para sa Inhinyero ng Software role in Budapest Metropolitan Area ay HUF 12,809,942.

