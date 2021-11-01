Direktoryo ng mga Kumpanya
Deutsche Telekom
Deutsche Telekom Mga Sweldo

Ang sahod ng Deutsche Telekom ay mula $15,563 sa kabuuang kompensasyon bawat taon para sa isang Financial Analyst in Hungary sa mababang hanay hanggang $201,000 para sa isang Business Development in Netherlands sa mataas na hanay. Ang Levels.fyi ay nagitipon ng anonymous at verified na mga sweldo mula sa kasalukuyan at dating empleyado ng Deutsche Telekom. Huling na-update: 10/11/2025

$160K

Inhinyero ng Software
Software Engineer $24.1K
Senior Software Engineer $39.4K

Backend Software Inhinyero

Solution Architect
Median $133K
Information Technologist (IT)
Median $57.1K

Project Manager
Median $135K
Sales
Median $100K
Manager ng Produkto
Median $74K
Business Analyst
$31K
Business Development
$201K
Siyentipiko ng Data
$27.5K
Financial Analyst
$15.6K
Legal
$94.8K
Program Manager
$53.8K
Cybersecurity Analyst
$40K
Manager ng Software Engineering
$102K
Technical Program Manager
$118K
UX Researcher
$53.1K
Mga Madalas na Tanong

أعلى وظيفة أجراً في Deutsche Telekom هي تطوير الأعمال at the Common Range Average level بتعويض إجمالي سنوي قدره $201,000. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في Deutsche Telekom هو $57,128.

