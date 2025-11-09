Direktoryo ng mga Kumpanya
Deutsche Bank
  Sahod
  Inhinyero ng Software
  Associate
  Russia

Inhinyero ng Software Antas

Associate

Mga Antas sa Deutsche Bank

  1. Analyst
  2. Associate
  3. AVP
Karaniwan Taunang Kabuuang Kompensasyon
RUB 55,732
Pangunahing Sahod
RUB 4,381,794
Stock Grant ()
RUB 0
Bonus
RUB 169,281
Pinakabagong mga Paghahabla ng Sahod
Kumpanya

Lokasyon | Petsa

Pangalan ng Antas

Tag

Mga Taon ng Karanasan

Kabuuan / Sa Kumpanya

Kabuuang Kompensasyon

Base | Stock (taon) | Bonus
Walang nahanap na sahod
