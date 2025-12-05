Direktoryo ng mga Kumpanya
Depop
Depop Siyentipiko ng Data Sahod

Ang average na Siyentipiko ng Data kabuuang kompensasyon in United Kingdom sa Depop ay mula £93.4K hanggang £127K bawat year. Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng Depop. Huling na-update: 12/5/2025

Karaniwang Kabuuang Kompensasyon

$135K - $163K
United Kingdom
Karaniwang Range
Posibleng Range
$126K$135K$163K$172K
Karaniwang Range
Posibleng Range

Ano ang mga antas ng karera sa Depop?

Mga Madalas na Tanong

Ang pinakamataas na sahod package na naiulat para sa Siyentipiko ng Data sa Depop in United Kingdom ay may taunang kabuuang bayad na £127,486. Kasama dito ang basic salary pati na rin ang mga potensyal na stock compensation at bonus.
Ang median na taunang kabuuang bayad na naiulat sa Depop para sa Siyentipiko ng Data role in United Kingdom ay £93,416.

Iba pang Resources

