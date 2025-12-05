Direktoryo ng mga Kumpanya
Department of Homeland Security
Nagtatrabaho Dito? I-claim ang Inyong Kumpanya
    Levels FYI Logo
  • Sahod
  • Siyentipiko ng Data

  • Lahat ng Siyentipiko ng Data na Sahod

Department of Homeland Security Siyentipiko ng Data Sahod

Ang average na Siyentipiko ng Data kabuuang kompensasyon in United States sa Department of Homeland Security ay mula $85.5K hanggang $120K bawat year. Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng Department of Homeland Security. Huling na-update: 12/5/2025

Karaniwang Kabuuang Kompensasyon

$92.6K - $108K
United States
Karaniwang Range
Posibleng Range
$85.5K$92.6K$108K$120K
Karaniwang Range
Posibleng Range

Kailangan lang namin ng 3 pa Siyentipiko ng Data mga submissions sa Department of Homeland Security para ma-unlock!

Mag-imbita ng mga kaibigan at komunidad mo para magdagdag ng mga sahod nang anonymous sa loob lang ng 60 segundo. Mas maraming data ay nangangahulugang mas magandang insights para sa mga job seeker tulad mo at sa aming komunidad!

💰 Tingnan Lahat Mga Sahod

💪 Mag-contribute Ang Inyong Sahod


Mag-ambag
Ano ang mga antas ng karera sa Department of Homeland Security?

Makakuha ng Verified na mga Sahod sa inyong Inbox

Mag-subscribe sa verified na Siyentipiko ng Data mga alok.Makatanggap kayo ng detalyadong breakdown ng compensation sa email. Matuto pa

Ang site na ito ay protektado ng reCAPTCHA at ng Google Privacy Policy at Terms of Service ay naaangkop.

Mga Madalas na Tanong

Ang pinakamataas na sahod package na naiulat para sa Siyentipiko ng Data sa Department of Homeland Security in United States ay may taunang kabuuang bayad na $119,737. Kasama dito ang basic salary pati na rin ang mga potensyal na stock compensation at bonus.
Ang median na taunang kabuuang bayad na naiulat sa Department of Homeland Security para sa Siyentipiko ng Data role in United States ay $85,526.

Itinampok na Trabaho

    Walang itinampok na trabaho para sa Department of Homeland Security

Kaugnay na mga Kumpanya

  • United States Air Force
  • Federal Reserve Board
  • Pacific Northwest National Laboratory
  • GSA
  • Internal Revenue Service
  • Tingnan lahat ng kumpanya ➜

Iba pang Resources

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/department-of-homeland-security/salaries/data-scientist.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.