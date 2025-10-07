Deloitte Pul-Stak Software Inhinyero Sahod sa Greater Bengaluru

Ang Pul-Stak Software Inhinyero kompensasyon in Greater Bengaluru sa Deloitte ay mula ₹923K bawat year para sa L1 hanggang ₹2.64M bawat year para sa L3. Ang median na yearng kompensasyon in Greater Bengaluru package ay umabot sa ₹1.7M. Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng Deloitte. Huling na-update: 10/7/2025
Pangalan ng Antas
Kabuuan
Base
Stock ()
Bonus
L1
₹923K
₹868K
₹0
₹54.9K
L2
₹1.62M
₹1.52M
₹0
₹103K
L3
₹2.64M
₹2.54M
₹0
₹97.3K
L4
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Kumpanya
Pangalan ng Antas
Mga Taon ng Karanasan
Kabuuang Kompensasyon
|Walang nahanap na sahod
25%
TAON 1
25%
TAON 2
25%
TAON 3
25%
TAON 4
Sa Deloitte, ang Mga grant ng stock/equity ay sumusunod sa 4-taong iskedyul ng vesting:
25% nag-vest sa 1st-TAON (25.00% taunan)
25% nag-vest sa 2nd-TAON (2.08% buwanang)
25% nag-vest sa 3rd-TAON (2.08% buwanang)
25% nag-vest sa 4th-TAON (2.08% buwanang)