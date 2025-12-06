Direktoryo ng mga Kumpanya
Dell Technologies
  • Sahod
  • Analista ng Data

  • Lahat ng Analista ng Data na Sahod

Dell Technologies Analista ng Data Sahod

Ang median na Analista ng Data kompensasyon in United States package sa Dell Technologies ay umabot sa $95K bawat year. Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng Dell Technologies. Huling na-update: 12/6/2025

Gitna ng Pakete
company icon
Dell Technologies
Data Analyst
San Jose, CA
Kabuuan bawat taon
$95K
Antas
Senior Business Analyst
Pangunahing Sahod
$92K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$3K
Mga taon sa kumpanya
2 Mga Taon
Mga taon ng karanasan
5 Mga Taon
Ano ang mga antas ng karera sa Dell Technologies?
Pinakabagong mga Pagsusumite ng Sahod
Kumpanya

Lokasyon | Petsa

Pangalan ng Antas

Tag

Mga Taon ng Karanasan

Kabuuan / Sa Kumpanya

Kabuuang Kompensasyon

Base | Stock (taon) | Bonus
Iskedyul ng Vesting

33.3%

TAON 1

33.3%

TAON 2

33.3%

TAON 3

Uri ng Stock
RSU

Sa Dell Technologies, ang RSUs ay sumusunod sa 3-taong iskedyul ng vesting:

  • 33.3% nag-vest sa 1st-TAON (33.30% taunan)

  • 33.3% nag-vest sa 2nd-TAON (33.30% taunan)

  • 33.3% nag-vest sa 3rd-TAON (33.30% taunan)



Mga Madalas na Tanong

Ang pinakamataas na sahod package na naiulat para sa Analista ng Data sa Dell Technologies in United States ay may taunang kabuuang bayad na $118,750. Kasama dito ang basic salary pati na rin ang mga potensyal na stock compensation at bonus.
Ang median na taunang kabuuang bayad na naiulat sa Dell Technologies para sa Analista ng Data role in United States ay $97,000.

Iba pang Resources

