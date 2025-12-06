Dell Technologies Punong Staff Sahod

Direktoryo ng mga Kumpanya
Ang average na Punong Staff kabuuang kompensasyon in United States sa Dell Technologies ay mula $119K hanggang $169K bawat year. Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng Dell Technologies. Huling na-update: 12/6/2025

Karaniwang Kabuuang Kompensasyon

$135K - $160K
United States
Karaniwang Range
Posibleng Range
$119K$135K$160K$169K
Karaniwang Range
Posibleng Range

Iskedyul ng Vesting

33.3%

TAON 1

33.3%

TAON 2

33.3%

TAON 3

Uri ng Stock
RSU

Sa Dell Technologies, ang RSUs ay sumusunod sa 3-taong iskedyul ng vesting:

  • 33.3% nag-vest sa 1st-TAON (33.30% taunan)

  • 33.3% nag-vest sa 2nd-TAON (33.30% taunan)

  • 33.3% nag-vest sa 3rd-TAON (33.30% taunan)



Mga Madalas na Tanong

Ang pinakamataas na sahod package na naiulat para sa Punong Staff sa Dell Technologies in United States ay may taunang kabuuang bayad na $168,912. Kasama dito ang basic salary pati na rin ang mga potensyal na stock compensation at bonus.
Ang median na taunang kabuuang bayad na naiulat sa Dell Technologies para sa Punong Staff role in United States ay $118,973.

