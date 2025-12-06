Direktoryo ng mga Kumpanya
Dell Technologies
  • Sahod
  • Accountant

  • Lahat ng Accountant na Sahod

Dell Technologies Accountant Sahod

Ang Accountant kompensasyon in United States sa Dell Technologies ay umabot sa $112K bawat year para sa L7. Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng Dell Technologies.

Karaniwang Kabuuang Kompensasyon

$105K - $123K
United States
Karaniwang Range
Posibleng Range
$97.9K$105K$123K$136K
Karaniwang Range
Posibleng Range
Karaniwang Kompensasyon Ayon sa Antas
Pangalan ng Antas
Kabuuan
Base
Stock
Bonus
L5
$ --
$ --
$ --
$ --
L6
$ --
$ --
$ --
$ --
L7
$112K
$104K
$0
$8.3K
L8
$ --
$ --
$ --
$ --
Iskedyul ng Vesting

33.3%

TAON 1

33.3%

TAON 2

33.3%

TAON 3

Uri ng Stock
RSU

Sa Dell Technologies, ang RSUs ay sumusunod sa 3-taong iskedyul ng vesting:

  • 33.3% nag-vest sa 1st-TAON (33.30% taunan)

  • 33.3% nag-vest sa 2nd-TAON (33.30% taunan)

  • 33.3% nag-vest sa 3rd-TAON (33.30% taunan)



Kasamang mga Titulo

Teknikal na Akawntant

Mga Madalas na Tanong

Ang pinakamataas na sahod package na naiulat para sa Accountant sa Dell Technologies in United States ay may taunang kabuuang bayad na $136,305. Kasama dito ang basic salary pati na rin ang mga potensyal na stock compensation at bonus.
Ang median na taunang kabuuang bayad na naiulat sa Dell Technologies para sa Accountant role in United States ay $97,860.

Iba pang Resources

