Databricks Rekruter Sahod

Ang Rekruter kompensasyon in United States sa Databricks ay mula $173K bawat year para sa L5 hanggang $311K bawat year para sa L7. Ang median na yearng kompensasyon in United States package ay umabot sa $247K. Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng Databricks. Huling na-update: 11/1/2025
Pangalan ng Antas
Kabuuan
Base
Stock
Bonus
L3
$ --
$ --
$ --
$ --
L4
$ --
$ --
$ --
$ --
L5
$173K
$145K
$20K
$8K
L6
$261K
$186K
$55.3K
$20.3K
Kumpanya
Pangalan ng Antas
Mga Taon ng Karanasan
Kabuuang Kompensasyon
|Walang nahanap na sahod
25%
TAON 1
25%
TAON 2
25%
TAON 3
25%
TAON 4
Sa Databricks, ang RSUs ay sumusunod sa 4-taong iskedyul ng vesting:
25% nag-vest sa 1st-TAON (25.00% taunan)
25% nag-vest sa 2nd-TAON (2.08% buwanang)
25% nag-vest sa 3rd-TAON (2.08% buwanang)
25% nag-vest sa 4th-TAON (2.08% buwanang)
