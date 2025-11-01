Direktoryo ng mga Kumpanya
Databricks
Databricks Manager ng Proyekto Sahod

Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng Databricks. Huling na-update: 11/1/2025

Karaniwang Kabuuang Kompensasyon

£143K - £170K
United Kingdom
Karaniwang Range
Posibleng Range
£132K£143K£170K£181K
Karaniwang Range
Posibleng Range

Iskedyul ng Vesting

25%

TAON 1

25%

TAON 2

25%

TAON 3

25%

TAON 4

Uri ng Stock
RSU

Sa Databricks, ang RSUs ay sumusunod sa 4-taong iskedyul ng vesting:

  • 25% nag-vest sa 1st-TAON (25.00% taunan)

  • 25% nag-vest sa 2nd-TAON (2.08% buwanang)

  • 25% nag-vest sa 3rd-TAON (2.08% buwanang)

  • 25% nag-vest sa 4th-TAON (2.08% buwanang)



Mga Madalas na Tanong

Ang pinakamataas na sahod package na naiulat para sa Manager ng Proyekto sa Databricks in United Kingdom ay may taunang kabuuang bayad na £181,111. Kasama dito ang basic salary pati na rin ang mga potensyal na stock compensation at bonus.
Ang median na taunang kabuuang bayad na naiulat sa Databricks para sa Manager ng Proyekto role in United Kingdom ay £132,290.

