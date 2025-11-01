Direktoryo ng mga Kumpanya
Databricks
Databricks Siyentipiko ng Data Sahod

Ang Siyentipiko ng Data kompensasyon in United States sa Databricks ay mula $237K bawat year para sa L3 hanggang $529K bawat year para sa L6. Ang median na yearng kompensasyon in United States package ay umabot sa $236K. Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng Databricks. Huling na-update: 11/1/2025

Karaniwang Kompensasyon Ayon sa Antas
Pangalan ng Antas
Kabuuan
Base
Stock
Bonus
L3
Data Scientist
$237K
$148K
$68.5K
$20.6K
L4
$174K
$174K
$0
$0
L5
Senior Data Scientist
$ --
$ --
$ --
$ --
L6
Staff Data Scientist
$529K
$256K
$248K
$25K
Tingnan 2 Mga Karagdagang Antas
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Iskedyul ng Vesting

25%

TAON 1

25%

TAON 2

25%

TAON 3

25%

TAON 4

Uri ng Stock
RSU

Sa Databricks, ang RSUs ay sumusunod sa 4-taong iskedyul ng vesting:

  • 25% nag-vest sa 1st-TAON (25.00% taunan)

  • 25% nag-vest sa 2nd-TAON (2.08% buwanang)

  • 25% nag-vest sa 3rd-TAON (2.08% buwanang)

  • 25% nag-vest sa 4th-TAON (2.08% buwanang)



Mga Madalas na Tanong

Ang pinakamataas na sahod package na naiulat para sa Siyentipiko ng Data sa Databricks in United States ay may taunang kabuuang bayad na $833,125. Kasama dito ang basic salary pati na rin ang mga potensyal na stock compensation at bonus.
Ang median na taunang kabuuang bayad na naiulat sa Databricks para sa Siyentipiko ng Data role in United States ay $150,000.

