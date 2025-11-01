Direktoryo ng mga Kumpanya
Databricks Serbisyo sa Customer Sahod

Ang median na Serbisyo sa Customer kompensasyon in India package sa Databricks ay umabot sa ₹3.62M bawat year. Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng Databricks. Huling na-update: 11/1/2025

Gitna ng Pakete
company icon
Databricks
Senior Technical Solutions Engineer
Bengaluru, KA, India
Kabuuan bawat taon
₹3.62M
Antas
L5
Pangunahing Sahod
₹3.62M
Stock (/yr)
₹0
Bonus
₹0
Mga taon sa kumpanya
2 Mga Taon
Mga taon ng karanasan
11 Mga Taon
Pinakabagong mga Pagsusumite ng Sahod
MagdagdagMagdagdag ng CompMagdagdag ng Kompensasyon

Kumpanya

Lokasyon | Petsa

Pangalan ng Antas

Tag

Mga Taon ng Karanasan

Kabuuan / Sa Kumpanya

Kabuuang Kompensasyon

Base | Stock (taon) | Bonus
Iskedyul ng Vesting

25%

TAON 1

25%

TAON 2

25%

TAON 3

25%

TAON 4

Uri ng Stock
RSU

Sa Databricks, ang RSUs ay sumusunod sa 4-taong iskedyul ng vesting:

  • 25% nag-vest sa 1st-TAON (25.00% taunan)

  • 25% nag-vest sa 2nd-TAON (2.08% buwanang)

  • 25% nag-vest sa 3rd-TAON (2.08% buwanang)

  • 25% nag-vest sa 4th-TAON (2.08% buwanang)



Mga Madalas na Tanong

Ang pinakamataas na sahod package na naiulat para sa Serbisyo sa Customer sa Databricks in India ay may taunang kabuuang bayad na ₹3,618,448. Kasama dito ang basic salary pati na rin ang mga potensyal na stock compensation at bonus.
Ang median na taunang kabuuang bayad na naiulat sa Databricks para sa Serbisyo sa Customer role in India ay ₹3,615,580.

