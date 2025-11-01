Direktoryo ng mga Kumpanya
Databricks
  • Sahod
  • Manager ng Operasyon ng Negosyo

  • Lahat ng Manager ng Operasyon ng Negosyo na Sahod

Databricks Manager ng Operasyon ng Negosyo Sahod

Ang Manager ng Operasyon ng Negosyo kompensasyon sa Databricks ay umabot sa $235K bawat year para sa L6. Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng Databricks. Huling na-update: 11/1/2025

Karaniwang Kabuuang Kompensasyon

$196K - $237K
United States
Karaniwang Range
Posibleng Range
$181K$196K$237K$252K
Karaniwang Range
Posibleng Range
Karaniwang Kompensasyon Ayon sa Antas
Pangalan ng Antas
Kabuuan
Base
Stock
Bonus
L3
$ --
$ --
$ --
$ --
L4
$ --
$ --
$ --
$ --
L5
$ --
$ --
$ --
$ --
L6
$235K
$149K
$64K
$22.5K
Iskedyul ng Vesting

25%

TAON 1

25%

TAON 2

25%

TAON 3

25%

TAON 4

Uri ng Stock
RSU

Sa Databricks, ang RSUs ay sumusunod sa 4-taong iskedyul ng vesting:

  • 25% nag-vest sa 1st-TAON (25.00% taunan)

  • 25% nag-vest sa 2nd-TAON (2.08% buwanang)

  • 25% nag-vest sa 3rd-TAON (2.08% buwanang)

  • 25% nag-vest sa 4th-TAON (2.08% buwanang)



Mga Madalas na Tanong

Ang pinakamataas na sahod package na naiulat para sa Manager ng Operasyon ng Negosyo sa Databricks ay may taunang kabuuang bayad na $252,300. Kasama dito ang basic salary pati na rin ang mga potensyal na stock compensation at bonus.
Ang median na taunang kabuuang bayad na naiulat sa Databricks para sa Manager ng Operasyon ng Negosyo role ay $180,525.

Iba pang Resources