Data Sciences International Mga Sweldo

Ang sahod ng Data Sciences International ay mula $58,136 sa kabuuang kompensasyon bawat taon para sa isang Siyentipiko ng Data sa mababang hanay hanggang $298,500 para sa isang Inhinyero ng Software sa mataas na hanay. Ang Levels.fyi ay nagitipon ng anonymous at verified na mga sweldo mula sa kasalukuyan at dating empleyado ng Data Sciences International. Huling na-update: 10/15/2025
