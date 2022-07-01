Direktoryo ng mga Kumpanya
Data Sciences International
Data Sciences International Mga Sweldo

Ang sahod ng Data Sciences International ay mula $58,136 sa kabuuang kompensasyon bawat taon para sa isang Siyentipiko ng Data sa mababang hanay hanggang $298,500 para sa isang Inhinyero ng Software sa mataas na hanay. Ang Levels.fyi ay nagitipon ng anonymous at verified na mga sweldo mula sa kasalukuyan at dating empleyado ng Data Sciences International. Huling na-update: 10/15/2025

Siyentipiko ng Data
$58.1K
Inhinyero ng Software
$299K
Mga Madalas na Tanong

Ang pinakamataas na sahod na naiulat sa Data Sciences International ay Inhinyero ng Software at the Common Range Average level na may taunang kabuuang bayad na $298,500. Kasama dito ang basic salary pati na rin ang mga potensyal na stock compensation at bonus.
Ang median na taunang kabuuang bayad na naiulat sa Data Sciences International ay $178,318.

