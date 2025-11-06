Direktoryo ng mga Kumpanya
Dar Group Inhinyero ng Software Sahod sa Greater Cairo

Ang average na Inhinyero ng Software kabuuang kompensasyon in Greater Cairo sa Dar Group ay mula EGP 244K hanggang EGP 340K bawat year. Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng Dar Group. Huling na-update: 11/6/2025

Karaniwang Kabuuang Kompensasyon

EGP 261K - EGP 308K
Egypt
Karaniwang Range
Posibleng Range
EGP 244KEGP 261KEGP 308KEGP 340K
Karaniwang Range
Posibleng Range

Ano ang mga antas ng karera sa Dar Group?

Mga Madalas na Tanong

Ang pinakamataas na sahod package na naiulat para sa Inhinyero ng Software sa Dar Group in Greater Cairo ay may taunang kabuuang bayad na EGP 339,567. Kasama dito ang basic salary pati na rin ang mga potensyal na stock compensation at bonus.
Ang median na taunang kabuuang bayad na naiulat sa Dar Group para sa Inhinyero ng Software role in Greater Cairo ay EGP 243,792.

