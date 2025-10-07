Direktoryo ng mga Kumpanya
D2L Pul-Stak Software Inhinyero Sahod sa Waterloo Region

Ang Pul-Stak Software Inhinyero kompensasyon in Waterloo Region sa D2L ay mula CA$94.7K bawat year para sa L2 hanggang CA$143K bawat year para sa L4. Ang median na yearng kompensasyon in Waterloo Region package ay umabot sa CA$104K. Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng D2L. Huling na-update: 10/7/2025

Karaniwang Antas
Pangalan ng Antas
Kabuuan
Base
Stock ()
Bonus
L1
Software Developer I(Entry Level)
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
L2
Software Developer II
CA$94.7K
CA$91.1K
CA$1K
CA$2.6K
L3
Senior Software Developer I
CA$102K
CA$95.2K
CA$3.4K
CA$3K
L4
Senior Software Developer II
CA$143K
CA$125K
CA$7.7K
CA$10.1K
CA$225K

Pinakabagong mga Pagsusumite ng Sahod
Kumpanya

Lokasyon | Petsa

Pangalan ng Antas

Tag

Mga Taon ng Karanasan

Kabuuan / Sa Kumpanya

Kabuuang Kompensasyon

Base | Stock (taon) | Bonus
Ano ang mga antas ng karera sa D2L?

Mga Madalas na Tanong

Ang pinakamataas na sahod package na naiulat para sa Pul-Stak Software Inhinyero sa D2L in Waterloo Region ay may taunang kabuuang bayad na CA$143,131. Kasama dito ang basic salary pati na rin ang mga potensyal na stock compensation at bonus.
Ang median na taunang kabuuang bayad na naiulat sa D2L para sa Pul-Stak Software Inhinyero role in Waterloo Region ay CA$98,199.

Iba pang Resources