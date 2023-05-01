Direktoryo ng mga Kumpanya
Cyclica
Cyclica Mga Sweldo

Ang sahod ng Cyclica ay mula $75,282 sa kabuuang kompensasyon bawat taon para sa isang Inhinyero ng Software sa mababang hanay hanggang $85,315 para sa isang Information Technologist (IT) sa mataas na hanay. Ang Levels.fyi ay nagitipon ng anonymous at verified na mga sweldo mula sa kasalukuyan at dating empleyado ng Cyclica. Huling na-update: 10/19/2025

Siyentipiko ng Data
$80.7K
Information Technologist (IT)
$85.3K
Inhinyero ng Software
$75.3K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Mga Madalas na Tanong

Ang pinakamataas na sahod na naiulat sa Cyclica ay Information Technologist (IT) at the Common Range Average level na may taunang kabuuang bayad na $85,315. Kasama dito ang basic salary pati na rin ang mga potensyal na stock compensation at bonus.
Ang median na taunang kabuuang bayad na naiulat sa Cyclica ay $80,675.

