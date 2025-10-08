CVS Health Pul-Stak Software Inhinyero Sahod

Ang Pul-Stak Software Inhinyero kompensasyon in United States sa CVS Health ay mula $113K bawat year para sa L1 hanggang $153K bawat year para sa L4. Ang median na yearng kompensasyon in United States package ay umabot sa $131K. Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng CVS Health. Huling na-update: 10/8/2025
Pangalan ng Antas
Kabuuan
Base
Stock ()
Bonus
L1
$113K
$107K
$656
$4.8K
L2
$121K
$113K
$0
$7.5K
L3
$153K
$133K
$0
$20K
L4
$153K
$134K
$0
$18.7K
Kumpanya
Pangalan ng Antas
Mga Taon ng Karanasan
Kabuuang Kompensasyon
Walang nahanap na sahod
