CVS Health Backend Software Inhinyero Sahod sa United States

Ang Backend Software Inhinyero kompensasyon in United States sa CVS Health ay mula $112K bawat year para sa L1 hanggang $197K bawat year para sa L5. Ang median na yearng kompensasyon in United States package ay umabot sa $121K. Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng CVS Health. Huling na-update: 10/8/2025
Pangalan ng Antas
Kabuuan
Base
Stock ()
Bonus
L1
$112K
$107K
$0
$5.4K
L2
$122K
$113K
$48
$8.5K
L3
$140K
$129K
$0
$11K
L4
$160K
$147K
$3.8K
$9.4K
Kumpanya
Pangalan ng Antas
Mga Taon ng Karanasan
Kabuuang Kompensasyon
