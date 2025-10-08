CVS Health UX Disayner Sahod

Ang UX Disayner kompensasyon in United States sa CVS Health ay mula $120K bawat year para sa Product Designer hanggang $140K bawat year para sa Senior Product Designer II. Ang median na yearng kompensasyon in United States package ay umabot sa $145K. Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng CVS Health. Huling na-update: 10/8/2025
Pangalan ng Antas
Kabuuan
Base
Stock ()
Bonus
Product Designer
$120K
$120K
$0
$0
Senior Product Designer I
$139K
$133K
$0
$6.3K
Senior Product Designer II
$140K
$127K
$0
$13.8K
Lead Product Designer
$ --
$ --
$ --
$ --
Kumpanya
Pangalan ng Antas
Mga Taon ng Karanasan
Kabuuang Kompensasyon
|Walang nahanap na sahod
