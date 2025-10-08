CVS Health Health Informatics Sahod sa United States

Ang Health Informatics kompensasyon in United States sa CVS Health ay mula $137K bawat year para sa Data Scientist hanggang $286K bawat year para sa Lead Director. Ang median na yearng kompensasyon in United States package ay umabot sa $164K. Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng CVS Health. Huling na-update: 10/8/2025
Pangalan ng Antas
Kabuuan
Base
Stock ()
Bonus
Data Scientist
$137K
$128K
$0
$9.4K
Senior Data Scientist I
$169K
$155K
$0
$13.9K
Senior Data Scientist II
$176K
$161K
$0
$15.5K
Lead Data Scientist
$211K
$186K
$5.9K
$19.3K
Kumpanya
Pangalan ng Antas
Mga Taon ng Karanasan
Kabuuang Kompensasyon
