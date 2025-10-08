CVS Health Health Informatics Sahod sa New York City Area

Ang Health Informatics kompensasyon in New York City Area sa CVS Health ay mula $141K bawat year para sa Data Scientist hanggang $282K bawat year para sa Lead Director. Ang median na yearng kompensasyon in New York City Area package ay umabot sa $165K. Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng CVS Health. Huling na-update: 10/8/2025
Pangalan ng Antas
Kabuuan
Base
Stock ()
Bonus
Data Scientist
$141K
$130K
$0
$11.3K
Senior Data Scientist I
$181K
$169K
$0
$11.8K
Senior Data Scientist II
$165K
$158K
$0
$7.5K
Lead Data Scientist
$210K
$186K
$4.4K
$18.8K
Kumpanya
Pangalan ng Antas
Mga Taon ng Karanasan
Kabuuang Kompensasyon
|Walang nahanap na sahod
