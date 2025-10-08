CVS Health Health Informatics Sahod sa Greater Chicago Area

Ang Health Informatics kompensasyon in Greater Chicago Area sa CVS Health ay mula $127K bawat year para sa Data Scientist hanggang $153K bawat year para sa Senior Data Scientist I. Ang median na yearng kompensasyon in Greater Chicago Area package ay umabot sa $138K. Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng CVS Health. Huling na-update: 10/8/2025
Pangalan ng Antas
Kabuuan
Base
Stock ()
Bonus
Data Scientist
$127K
$122K
$0
$4.7K
Senior Data Scientist I
$153K
$137K
$0
$16.7K
Senior Data Scientist II
$ --
$ --
$ --
$ --
Lead Data Scientist
$ --
$ --
$ --
$ --
Kumpanya
Pangalan ng Antas
Mga Taon ng Karanasan
Kabuuang Kompensasyon
|Walang nahanap na sahod
