CVS Health Health Informatics Sahod sa Greater Boston Area

Ang Health Informatics kompensasyon in Greater Boston Area sa CVS Health ay mula $134K bawat year para sa Data Scientist hanggang $217K bawat year para sa Lead Data Scientist. Ang median na yearng kompensasyon in Greater Boston Area package ay umabot sa $202K. Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng CVS Health. Huling na-update: 10/8/2025
Pangalan ng Antas
Kabuuan
Base
Stock ()
Bonus
Data Scientist
$134K
$126K
$0
$8K
Senior Data Scientist I
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Data Scientist II
$ --
$ --
$ --
$ --
Lead Data Scientist
$217K
$188K
$12.5K
$16.5K
Kumpanya
Pangalan ng Antas
Mga Taon ng Karanasan
Kabuuang Kompensasyon
|Walang nahanap na sahod
