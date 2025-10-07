Cvent Backend Software Inhinyero Sahod

Ang Backend Software Inhinyero kompensasyon in United States sa Cvent ay mula $108K bawat year para sa Software Engineer I hanggang $147K bawat year para sa Lead Software Engineer. Ang median na yearng kompensasyon in United States package ay umabot sa $111K. Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng Cvent. Huling na-update: 10/7/2025
Pangalan ng Antas
Kabuuan
Base
Stock ()
Bonus
Software Engineer I
$108K
$103K
$0
$4.3K
Software Engineer II
$121K
$113K
$0
$8K
Senior Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Lead Software Engineer
$147K
$131K
$2K
$14K
Kumpanya
Pangalan ng Antas
Mga Taon ng Karanasan
Kabuuang Kompensasyon
Walang nahanap na sahod
