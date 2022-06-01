CTS Mga Sweldo

Ang sahod ng CTS ay mula $7,936 sa kabuuang kompensasyon bawat taon para sa isang Siyentipiko ng Data sa mababang hanay hanggang $164,175 para sa isang Manager ng Inhinyeryang Software sa mataas na hanay. Ang Levels.fyi ay nagitipon ng anonymous at verified na mga sweldo mula sa kasalukuyan at dating empleyado ng CTS. Huling na-update: 11/19/2025
