Direktoryo ng mga Kumpanya
CTS
Nagtatrabaho Dito? I-claim ang Inyong Kumpanya

CTS Mga Sweldo

Ang sahod ng CTS ay mula $7,936 sa kabuuang kompensasyon bawat taon para sa isang Siyentipiko ng Data sa mababang hanay hanggang $164,175 para sa isang Manager ng Inhinyeryang Software sa mataas na hanay. Ang Levels.fyi ay nagitipon ng anonymous at verified na mga sweldo mula sa kasalukuyan at dating empleyado ng CTS. Huling na-update: 11/19/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Inhinyero ng Software
Median $120K
Pag-unlad ng Negosyo
$9.6K
Tagumpay ng Customer
$51.9K

What do Product Managers even do?

Like seriously, most of them have 0 technical ability. They show up to meetings, and when asked about basic requirements they say "I'll ask leadership" or lean on me to tell them, or give a corporate word salad to get out of the question all together. Then, as the engineer, I'm still left with figuring out the real requirements, socializing them, getting consensus, and implementing it. 

101 61
101 61
Analista ng Data
$91.5K
Siyentipiko ng Data
$7.9K
Manager ng Proyekto
$149K
Manager ng Inhinyeryang Software
$164K
Manager ng Programang Teknikal
$27.1K
Hindi mo makita ang inyong posisyon?

Maghanap ng lahat ng sahod sa aming pahina ng kompensasyon o idagdag ang inyong sahod upang makatulong na ma-unlock ang pahina.


Mga Madalas na Tanong

Ang pinakamataas na sahod na naiulat sa CTS ay Manager ng Inhinyeryang Software at the Common Range Average level na may taunang kabuuang bayad na $164,175. Kasama dito ang basic salary pati na rin ang mga potensyal na stock compensation at bonus.
Ang median na taunang kabuuang bayad na naiulat sa CTS ay $71,740.

Itinampok na Trabaho

    Walang itinampok na trabaho para sa CTS

Kaugnay na mga Kumpanya

  • Spotify
  • Dropbox
  • DoorDash
  • Snap
  • Google
  • Tingnan lahat ng kumpanya ➜

Iba pang Resources